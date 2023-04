La Serie B si prepara a entrare nella sua fase più calda con le ultime sette giornate della stagione 2022/23 ma pianifica già quella 2023/24. Sono state annunciate infatti le data del via alla prossima annata, con una nota ufficiale.



"A seguito della delibera assembleare del 22 febbraio u.s., la Lega B comunica che il Campionato Serie BKT 2023/2024 avrà inizio sabato 19 agosto 2023. La gara inaugurale del campionato si potrà disputare, in anticipo, venerdì 18 agosto 2023».