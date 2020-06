Prosegue la Serie B, che oggi può decretare la promozione in A del Benevento. Si parte oggi alle 18.45 con Salernitana-Cremonese: ambizioni playoff contro l'obiettivo salvezza, coi campani che sono settimi a 43 punti ma che arrivano da 3 ko nelle ultime 5; i grigiorossi, reduci da 2 sconfitte consecutive, sono quintultimi, a 3 punti dalla Juve Stabia sestultima.



Alle 21, poi, il resto del programma: il Benevento attende proprio la Juve Stabia nella gara che può sancire il ritorno in Serie A dei sanniti, guidato da Pippo Inzaghi, condottiero di una squadra che sta vivendo una stagione da sogno. La seconda della classe Crotone va ad Ascoli, coi marchigiani che non sanno più vincere e arrivano dall'ennesimo cambio in panchina. Una stagione che aveva sogni promozione si sta rivelando da incubo.



In zona playoff da segnalare anche tre scontri diretti: Chievo-Frosinone, Pordenone-Entella e Cittadella Perugia. Chiudono il programma Cosenza-Trapani, Pescara-Empoli e Spezia-Pisa.