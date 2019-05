Dopo le gare di ieri e in attesa del Monday Night tra Foggia e Perugia, continua oggi con tre partite la 35esima e penultima giornata di Serie B. Alle 15 due sfide in programma: il Benevento, ormai aritmeticamente ai playoff e sicuro di arrivarci da quarto in classifica, riceve il fanalino di coda Padova, reduce da tre risultati utili positivi, che deve assolutamente vincere per avere ancora una piccola speranza di arrivare al playout salvezza. In campo per lo stesso motivo anche il Livorno, che ospita all'Ardenza il Carpi in un delicatissimo scontro per restare in Serie B: gli amaranto, reduci da tre risultati utili di fila, vogliono i tre punti per garantirsi il playout ed avere ancora una possibilità di salvezza diretta mentre gli emiliani vogliono la vittoria per avere ancora una speranza playout, altrimenti sarà già da oggi Serie C. Chiude alle 21 il posticipo dell'Arechi di Salerno tra Salernitana e Cosenza: i padroni di casa, reduci da tre ko di fila, con una vittoria sarebbero aritmeticamente salvi altrimenti rischiano grosso, mentre gli ospiti sono ormai privi di obiettivi.