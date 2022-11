La Serie B torna in campo per la dodicesima di campionato. Tanti spunti nei match delle 14: la sorpresa Sudtirol di Pierpaolo Bisoli ospita, nono in classifica con 18 punti, ospita al Druso il Cagliari di Liverani, decimo. La Ternana di Lucarelli, altra sorpresa di questo inizio di stagione, al terzo posto, ospita invece al Liberati la Spal di Daniele De Rossi. Attenzione anche alla sfida del Vigorito, tra il Benevento di Fabio Cannavaro e il Bari di Mignani, quinto. In campo alle 14 anche Pisa-Cosenza, Cittadella-Modena e Brescia-Ascoli.



Alle 16.15, fari puntati sul Frosinone capolista, che ospita al Benito Stirpe il Perugia di Castori. Al Barbera, Palermo-Parma.