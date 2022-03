Prosegue il programma della 27a giornata di Serie B, con sei incontri in programma in questo mercoledì, tutti con fischio d'inizio alle 18.30.



Il Lecce prova a riprendersi la vetta solitaria della classifica e ospita l'Ascoli, a caccia di punti per i playoff.



Lotta playoff che coinvolge anche altre quattro squadre: il Pisa ospita il Crotone penultimo, il Monza se la vede con il Parma, il Frosinone affronta il Cosenza mentre il Cittadella è in trasferta sul campo della Spal.



Conclude il programma il Vicenza, che cerca il sesto risultato utile consecutivo in casa della Reggina per continuare a risalire la classifica.