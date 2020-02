Prosegue il 22esimo turno di Serie B con altre tre gare in programma in questa domenica. Si parte alle 15: il Chievo cerca punti utili per la corsa playoff in casa contro il Venezia, lo stesso fa il Perugia sul campo della Juve Stabia, che in caso di vittoria centrerebbe il sorpasso proprio sugli umbri.



Alle 21, poi, tocca alla capolista: il Benevento di Inzaghi prova ad allungare ulteriormente sul secondo posto (ora distante 15 lunghezze) e ospita la Salernitana di Ventura, a caccia di una vittoria per agganciare il Pordenone in seconda posizione.



Chiuderà il turno lunedì Pescara-Cosenza (21).