Si chiude oggi la 30esima giornata di Serie B: il menu prevede tre partite, alcune molto importanti per le zone alte della classifica. Si giocano tutte alle 18:30, chance per i bianconeri di rilanciarsi in chiave playoff e per i toscani di tornare in vetta alla classifica scavalcando il Lecce;, quasi un testacoda che vede favoriti i lombardi, e, match che contrappone le due squadre appena sotto la zona playoff e appena sopra la zona playout.