Ricchissimo programma del sabato pomeriggio per la Serie B che vedrà scendere in campo ben 8 gare per la 26esima giornata di campionato dopo la vittoria del Crotone sull'Entella di ieri.



Apre alle 15 come sempre il Benevento capolista e che non sa più perdere in un importante scontro al Vigorito contro lo Spezia, fermatosi sul pari all'ultima giornata, ma che ha la chance di riportarsi al momentaneo secondo posto in classifica (a -14 dai campani)​



Chi è in serie negativa e sta precipitando dopo aver lottato a lungo per la promozione diretta è il Pordenone, senza vittorie da 5 gare e scivolato all'ultima piazza playoff che se la vedrà contro un Empoli che invece ha incassato 4 vittorie consecuitive e, in caso di vittoria, scavalcherebbe proprio il Pordenone con cui è a pari punti in classifica. Sempre in zona playoff e sempre alle 15 il Cittadella sesto alla vigilia ospiterà a porte chiuse una Cremonese tornata a vincere nell'ultimo turno e che continua a sperare nella salvezza.



Per la corsa salvezza il Trapani penultimo è impegnato contro la Juve Stabia in un autentico scontro da dentro o fuori mentre il Pisa ancora in zona plyaout dopo le due sconfitte consecutive ottenute ospita il Perugia che ancora coltiva sogni playoff. Infine sempre alle 15 il Cosenza (1 vittoria nelle ultime 5) proverà lo scatto in casa del Venezia (prima delle virtualmente salve) in una gara a porte chiuse.



Chiudono i due posticipi delle 18. Il primo è il big-match fra Frosinone e Salernitana con i ragazzi di Nesta in serie positiva da 5 giornate che possono riprendersi il secondo posto in classifica e la Salernitana che, in caso di vittoria, si porterebbe a -1. Il secondo, anch'esso da disputare a porte chiuse, vedrà il Chievo, risalito in zona playoff con gli ultimi 3 risultati utili consecutivi, affrontare un Livorno sempre più ultimo, ma ancora non matematicamente retrocesso.