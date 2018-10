Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con tre partite la settima giornata di Serie B: apre alle 15 il Brescia di Eugenio Corini, reduce da quattro risultati utili di fila e impegnato in casa contro il Padova di Pierpaolo Bisoli, autore di una rimonta incredibile nel recupero dell'ultimo turno contro il Pescara. Allo stesso orario va in scena anche il derby tra il disastrato Livorno di Cristiano Lucarelli, fanalino di coda della classifica, e lo Spezia di Pasquale Marino, in piena zona playoff. Chiude alle 21 il big match della giornata: alla Favorita di Palermo in campo i rosanero di Stellone e il Crotone di Stroppa, due tra le favorite per la promozione diretta in Serie A ma ancora in pieno rodaggio e fin qui abbastanza deludenti.