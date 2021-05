LE FORMAZIONI UFFICIALI:

, con l'ingresso sulla scena del. I brianzoli, terzi in campionato, scendono in campo alle 18.30 al Tombolato contro il, capace di battere 1-0 tra le mura amiche il Brescia nel primo turno dei play-off. Nei due precedenti in campionato, 2-1 esterno degli uomini di Brocchi e 0-0 al Brianteo. Venturato deve fare a meno di Benedetti e Tavernelli, Brocchi senza Lamanna, Boateng, Maric e Bellusci.Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, BaldiniDi Gregorio; Pirola, Paletta, Bettella; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Armellino, Carlos Augusto; Diaw, Mota CarvalhoAlle, invece, spazio alla seconda semifinale: riflettori accesi sul Penzo di, dove gli arancioneroverdi tornano in campo dopo il clamoroso 3-2 sul Chievo. Sotto 2-1 al 105', i padroni di casa hanno rimontato grazie a Maleh e Johnsen e ora ospitano il, che ha chiuso quarto in classifica. In campionato, pareggio 2-2 al Via del Mare e successo esterno per 3-2 in favore dei giallorossi in Veneto. Zanetti recupera Esposito e Modlo; Corini senza Adjapong, Pettinari e Rodriguez, ci sono invece Tachtsidis e Listowski. Il ritorno di entrambi i match è in programma per giovedì.