Dopo l'anticipo di venerdì, le gare di ieri e in attesa del Monday Night, continua oggi con tre partite la 13esima giornata di Serie B: alle 15 di scena due partite, con il Pescara che resta secondo dopo l'1-1 nel match dell'Adriatico contro l'Ascoli. Apre Brugman, la riprende Ardemagni. Alla stessa ora lo Spezia ospita il Foggia: al Picco finisce 0-0, con i Satanelli, rimasti in 10 per l'espulsione di Agnelli al 60esimo, che resistono agli assalti di Crimi (gol annullato) e compagni.



In serata, alle 21, il Lecce ospita la Cremonese: i pugliesi navigano in piena zona playoff mentre i lombardi sono in ripresa, dopo l'esonero di Mandorlini e l'arrivo di Rastelli.