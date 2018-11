In questa domenica di nazionali, alle 15 scende in campo anche la Serie B con il recupero di Spezia-Benevento, partita valida per la decima giornata e rinviata per maltempo il 30 Ottobre scorso: allo stadio Picco della città ligure si affrontano gli uomini di Pasquale Marino e quelli di Christian Bucchi. Le due squadre vivono un momento di difficoltà, con i sanniti che non vincono da due giornate e i liguri addirittura da tre: tre punti necessari dunque ai padroni di casa per rientrare in zona playoff, agli ospiti per portarsi al terzo posto a quota 20, a pari della Salernitana.