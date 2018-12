Prosegue il programma della 16esima giornata di Serie B con altre quattro partite che si disputano in questa domenica.



Alle 15 la Salernitana cerca punti playoff sul campo del Carpi penultimo in classifica, mentre il Crotone ospita il Venezia per dare la caccia a un successo che manca dall'ottavo turno.



Alle 17 tocca al Benevento impegnato a Cosenza, match che si sarebbe dovuto disputare ieri (rinviato per maltempo).



Alle 21 sfida al alta quota tra Brescia e Lecce: con una vittoria le Rondinelle scavalcherebbero proprio i pugliesi e salirebbero al secondo posto, il Lecce dal canto suo cerca un successo che lo porterebbe a -1 dal Palermo capolista.



Chiuderà il turno lunedì alle 21 Verona-Pescara.