Dopo la vittoria del Pescara sul Carpi, che con il 2-0 ai biancorossi, nell'anticipo della quindicesima giornata, ha raggiunto il Palermo in vetta alla classifica, tocca proprio ai rosanero aprire le danze nel sabato di Serie B. Alle 12.30 la squadra di Stellone va a Padova per riprendersi la vetta solitaria e ritrovare una vittoria che manca dall'11 novembre.



Alle 15, poi, altre tre partite: Lecce-Perugia, sfida playoff con Fabio Liverani che affronta Alessandro Nesta; Spezia-Cosenza, con i liguri che non vincono da due partite e i calabresi che invece arrivano da due vittorie consecutive; Venezia-Ascoli, entrambe a metà classifica e con ambizioni playoff.