Dopo la vittoria delcontro la, costata la panchina a, prosegue la dodicesima giornata del campionato di. Si parte alle 18.30, con la, reduce dalle vittorie contro Cosenza e Monza, che attende ildi Alessandro, alle prese con il caso, fuori dalle scelte tecniche e prossimo alla cessione, che non perde da 3 partite.Alle 21, poi, il resto del programma: il, quintultimo va in casa dell'penultimo: una vittoria a testa in campionato, è un vero e proprio scontro salvezza; ildi Di Carlo, invece, che nelle ultime 5 ne ha pareggiate 3 e vinte 2, va in casa delin un derby veneto, con la possibilità per i biancorossi di accorciare sui rivali. L'secondo in classifica, invece, ospita la, che non perde da 4 match, contando sul momento d'oro di, autore di un poker, velocissimo, nell'ultimo match; mentre ilospita l', con la squadra dialla ricerca di continuità di risultati, e la Salernitana, capolista, attende ilnel big match di giornata: una sola sconfitta in stagione per i salentini, 2, invece, per i campani, entrambe arrivate nelle ultime 5 partite.Chiudono il programma l'altro big match di giornata,, che profuma di altissima classifica;, col Delfino che cerca punti salvezza; e, appaiate a 3 punti in cerca di punti per rilanciarsi in zona playoff.