Nei due anticipi della, il Vicenza ha battuto 1-0 il Crotone e il Lecce è stato fermato dalla Ternana in un pirotecnico 3-3. Il programma di, prima del posticipo di domani alle 20.30 fra Como e Parma.Nel primo pomeriggio, fra i match delle, quello da seguire con grande attenzione sarà certamente quello in zona playoff fra. I bianconeri vengono da due sconfitte consecutive e devono rialzarsi contro un Monza che sembra finalmente aver trovato la quadra, non perde dal primo ottobre e viene dalla grande vittoria nel derby col Como., undicesimo ma a soli tre punti dai calabresi e reduce da due vittorie consecutive. Sempre nelle zone alte della classifica si trovano ladel baby talento juventinoe il, che affrontano due squadre che navigano da inizio stagione nelle parti basse della classifica, rispettivamente l’quartultima e ilfanalino di coda. Infine, chi era partito per centrare la zona playoff ma si ritrova in quella playout è lae del baby bomber del Milan. Oggi gli emiliani dovranno puntare solo ai tre punti, nella trasferta di, che ha un punto e occupa una posizione in più in classifica.Il match clou di giornata sarà però quello delleAllo stadio Rigamonti diva in scena il, quello fra i padroni di casa e il. I toscani, dopo un grande avvio, si sono ritrovati in terza posizione, ma con una vittoria tornerebbero in testa superando le Rondinelle e il Lecce, fermato ieri dalla Ternana.A chiudere il sabato di B,, è la partita fra, appaiate a centro classifica (rispettivamente nona e decima). Una vittoria rappresenterebbe per entrambe un grande passo in avanti e le rilancerebbe verso obiettivi stagionali importanti.