Dopo la vittoria dell', contro la, prosegue la 33esima giornata di Serie B. E in campo, alle 14, c'è il, secondo, che attende la Spal, alla ricerca di punti per stabilizzarsi in zona playoff: 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 per gli estensi, mentre i salentini hanno vinto le ultime 5 partite e hanno il miglior attacco della categoria, con 61 gol. Sempre alle 14, poi, occhi sulla, terza in classifica, che va in casa dell', ultima: 22 punti i liguri, per i quali sembrano esserci ormai poche speranze salvezza, 54 per i campani, che vogliono provarci fino alla fine per arrivare al secondo posto.Alla pari con la Salernitana c'è il, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite, 2 pareggi e un ko nelle ultime 3:è rimasto al comando, e oggi si gioca tanto contro l', reduce dalla vittoria contro il Vicenza e in piena lotta per la salvezza. Chiudono il programma delle 14, con le due compagini prese da obiettivi differenti, e. Alle 16, poi, ildi Grosso attende il, coi veneti che non vincono da 4 partite.