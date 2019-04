Dopo il pareggio tra Pescara e Perugia, con le reti di Memushaj e Vido, prosegue oggi la 33esima giornata di Serie B. Si parte alle 15, con la sfida salvezza Crotone-Cremonese: i padroni di casa, ko nell'ultimo turno contro il Cosenza, hanno 3 punti in più del Foggia quintultimo; i grigiorossi, a quota 38 (+5 sul Crotone), in caso di vittoria farebbero un passo importante verso la salvezza. Sempre alle 15, c'è la seconda in classifica Lecce, che aspetta il Carpi penultimo e con poche possibilità, ormai, di salvarsi; e la settima in classifica Cittadella che va a Salerno, con i campani vicini alla zona playout.



ALLE 18 - Chiude il programma di giornata Venezia-Foggia, che a oggi sarebbe lo scontro playout. 30 punti per entrambi i club, stanno meglio i Satanelli, che arrivano dalla vittoria contro lo Spezia, mentre Cosmi cerca ancora la prima vittoria sulla panchina dei lagunari.