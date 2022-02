Inizia oggi il programma della 23esima giornata di Serie B con 6 partite in programma a partire dalle 18.30.Per la lotta promozione occhi puntati sullache ospita in casa ilnel big match di giornata. I padroni di casa hanno all'attivo 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 con il primo posto difeso dal Lecce distante soltanto 1 punto e quindi con chance di sorpasso in caso di vittoria. Anche il Pisa, in crisi nera e con la vittoria che manca da 4 giornate ospitando il Vicenza può sorpassare i salentini in vetta alla classifica. Infine chance importantissima di aggancio al secondo posto anche per il Monza che, invece, farà visita alla Ternana.Punti importanti in palio anche nella corsa salvezza con la Spal che ospita la Reggina (rispettivamente le prime due fra la salve in classifica della vigilia). Il Pordenone ultimo in classifica ospita il Cittadella e infine il Cosenza che arriva da 3 pareggi consecutivi, cerca una vittoria che manca da 5 gare in casa contro il Perugio.