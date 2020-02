Si chiude questa sera al Renato Curi la 25° giornata di Serie B, in un weekend che ha visto il rinvio di Ascoli-Cremonese a causa dell'emergenza Coronavirus. Il Perugia di Cosmi ospita l'Empoli di Marino: entrambe le squadre, a 33 punti in classifica, cercano punti per agganciare la zona playoff. Se da una parte gli umbri arrivano da due sconfitte di fila, i toscani hanno rialzato la testa dopo un periodo complicato e sono reduci da tre successi consecutivi.