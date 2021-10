Si chiude oggi con altre 3 gare iche dopo la vittoria del Pisa di ieri vedrà ancora i neroverdi in vetta alla classifica fino al termine della sosta nazionali.Alle 14 ildi Filippo Inzaghi ha però la chance di portarsi in solitaria al secondo posto perché, in caso di vittoria sul, balzerebbe a -2 dalla capolista. I lariani, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato per lasciare e dare una scossa alla zona retrocessione.Una chance importante per provare a lasciare i bassifondi della classifica ce l'hanno anche, rispettivamente penultima e ultima in classifica, entrambe con 0 vittorie all'attivo e pronte ad affrontarsi a partire dalle 16.15 per inguaiare definitivamente la diretta avversaria.Infine alle 20.30 il posticipo vedrà il, in serie positiva da 4 giornate e ritornata con un piede e mezzo in zona playoff affrontare ilche arriva da 3 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 4 gare e con la stessa ambizione di classifica. I Sanniti, tuttavia, in caso di vittoria potrebbero portarsi addirittura al quarto posto agganciando il Lecce.