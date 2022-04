Riparte anche il campionato di Serie B con il programma della 32esima giornata che vedrà ben 7 partite in calendario.Alle 14 occhi puntati sulla capolistache allo Zini di Cremona ospiterà unain netta crescita e ancora vogliosa di recuperare un piazzamento playoff. A 3 punti dai grigiorossi c'è ilche dopo essere stata in vetta ha collezionato 4 pareggi consecutivi che gli valgono oggi il 4° posto. Al via del Mare arriva unche, a fasi alterne, è riuscito a tenersi stretto un piazzamento playoff.Scontro da metà classifica perche però stanno vivendo momenti completamente opposti con gli umbri in netta risalita (1 sola sconfitta nelle ultime 5) e i veneti che non vincono da 5 gare e si sono allontanati dai posti playoff. L'ultima piazza per la lotta per la promozione è invece difesache ospita il fanalino di codache, a -10 dalla 17esima piazza di gioca le ultime chance per non retrocedere.Autentico scontro per non retrocedere è quello che vede protagonisticon i grigi in serie negativa ripiombati in zona playout e i ferraresi che restano a +8 e, in caso di successo, si tirerebbero definitivamente fuori dalla zona calda. Anche ilcerca punti fondamentali in questa lotta ospitando però in casa unche ha all'attivo una sola vittoria nelle ultime 5, ma anche 0 sconfitte.Infine il big match di giornata ci riporta alle 16.15 nella zona promozione dove il, secondo a-1 dalla Cremonese alla vigilia, fa visita in trasferta alche ha sprecato tanti match per rientrare in piena corsa promozione, ma che in caso di vittoria si porterebbe a -4 dal secondo posto.