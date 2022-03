Alessio Dionisi si aggiudica la Panchina d'argento 2020/21 come miglior allenatore della scorsa Serie B, per aver riportato l'Empoli in A. L'attuale tecnico del Sassuolo commenta sul sito della Figc: "Non dico che sia inaspettata, ma comunque è una bella sorpresa... Anche perché si tratta di un grande attestato di fiducia da parte dei mie colleghi: mi fa immensamente piacere, perché credo che conti molto di più se ad esprimere il giudizio siano gli stessi addetti ai lavori. E il mio ringraziamento va ovviamente anche allo staff e ai giocatori: senza di loro, il lavoro di un allenatore non si potrebbe mai realizzare".