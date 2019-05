Alle 15 si apre la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B. Col Brescia già promosso aritmeticamente in Serie A e col Lecce, secondo, costretto a riposare, gli occhi saranno puntati sul Palermo, terzo della classe. La squadra di Delio Rossi va ad Ascoli, dove è costretto a non perdere: con un punto o con 3 si giocherebbe la promozione diretta all'ultima giornata, in caso di ko, invece, il Lecce può festeggiare davanti alla tv.



LE GARE DELLE 15 - Sempre alle 15, poi, in campo il Brescia che va a Cremona, con una Cremonese che arriva da 3 vittorie consecutive e dall'ottavo posto in classifica: Rastelli e i suoi ora farebbero i playoff. Lo Spezia, invece, ospita il Crotone, non ancora salvo: a Simy e soci serve l'ultimissimo sforzo. Infine, il Pescara vola a Venezia, casa dell'ex Cosmi: gli abruzzesi vogliono blindare i playoff, i lagunari vogliono rincorrere una salvezza disperata.



ALLE 18 - Chiude il programma Cittadella-Verona. Al Tombolato due squadre in difficoltà: i padroni di casa non vincono dal 6 aprile e ora sarebbero fuori dai playoff, ma con una vittoria supererebbero proprio gli ospiti, che hanno appena affidato la panchina ad Aglietti e che non centrano i 3 punti dall'8 marzo.