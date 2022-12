Torna la Serie B, in campo la 17esima giornata. Si parte alle 12.30, con Cagliari-Perugia, una sfida che i padroni di casa, senza successi da 7 partite, vogliono vincere per allontanare la zona calda della classifica. Sei i match in programma alle 15: la Reggina, ko nell'ultimo turno contro il Frosinone, fa visita al Como, il Genoa è di scena ad Ascoli, il Venezia ospita il Cosenza, il Sudtirol la Ternana mentre il Palermo va a Ferrara contro la Spal e il Cittadella gioca in casa del Benevento. Alle 18 Bari-Modena, chiude la domenica Frosinone-Pisa, alle 20.30. Domani il posticipo Brescia-Parma.