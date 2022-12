“Paese che vai, usanza che trovi”, così recita un famoso detto italiano. In questo periodo si potrebbe tranquillamente leggere come. Il Cagliari di Fabio Liverani conferma il terribile momento, non riuscendo ad accendere la luce nel suo periodo più buio., ecco cosa bisognerebbe fare. Ed invece qui, tutti quanti, fanno finta che non vi sia nessuna crisi in corso.L’ultima settimana ha confermato quanto già abbiamo detto nelle ultime settimane.. Una vittoria nelle ultime undici partite, quasi due mesi da quel match vinto contro il Brescia all’Unipol Domus. Parma nel weekend e Ternana nel turno infrasettimanale hanno confermato che probabilmentesenza puntare a quella promozione diretta che i tifosi rossoblù si auspicavano ad inizio stagione.Il punto contro il Parma lo scorso weekend è stato inoltre fonte di pura fortuna. Se non fosse stato per quell’errore di Chichizola, portiere dei ducali, non sarebbe arrivato nemmeno quel misero punticino. Della sfida con la Ternana forse è meglio non parlarne, visto anche ilche avrebbe portato, nel male, all’ennesimo pareggio stagionale.Che poi, brutto da dire, molti tifosi da un lato, per avere un esonero in panchina e provare a svoltare la stagione ora che è ancora possibile. Siamo quasi al giro di boa, ovvero al termine del girone di andata, e, nonostante tutto sia andato per il verso sbagliato, si può ancora tentare una incredibile rincorsa alla Serie A. Dopo 16 giornate il Cagliari è un una posizione diciamolo delicata, a 3 punti dalla zona playoff ma anche a 3 punti dalla retrocessione diretta in Serie C.Ecco, son già due settimane che parliamo di questo, anche se, di questo passo, bisognerà più guardarsi alle spalle che pensare al grande ritorno nella massima serie italiana. I punti dalla promozione diretta sono “solamente” 10. 10, come le squadre che vi sono dalla posizione del Cagliari a quella della Reggina, attuale vice comandante della classifica di B.Il brutto però è. Se l’obiettivo dei rossoblù è quello di fare una stagione transitoria, senza provare il tutto per tutto, bisogna dirlo. Da quando i sardi sono retrocessi non si fa altro che parlare di squadra stellare per la serie cadetta, di squadra ammazza campionato ed invece, guardate come siamo messi. Formazioni mai uguali, cambi ritardati e tanto altro lasciano perplessi tutti quanti. Molte volte sembra che il tecnico Fabio Liverani non abbia il controllo della situazione in mano e che si stia abituando anche lui alla realizzazione di un campionato anonimo. Intanto il suo futuro, almeno sino a natale, è saldo. Il panettone ci sarà, poi complice la sosta, chi lo sà. Perché se il Cagliari dovesse continuare ad andare male il 26 dicembre, anzi l’ultimo. La fine del girone di andata sarà l’ultima occasione per svoltare, sempre non accada prima, e provare tra mercato e panchina la rivoluzione decisiva.Domenica a Cagliari arriverà il Perugia, attuale fanalino di coda. Si, ci sembra il caso di dirlo, questo è, perché un passo falso in uno scontro diretto (brutto definirlo così) sarebbe veramente la ciliegina su una torta uscita bruciata dal forno. Chissà che invece una bella vittoria casalinga non possa far tornare la fiducia all’interno dello spogliatoio ma soprattutto tra i tifosi, apparsi sempre più delusi da questa quasi metà stagione horror.