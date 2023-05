Torna in campo la Serie B, con buona parte della 35esima giornata. Dopo i match della domenica, con il successo del Cagliari contro la Ternana e il pareggio tra Spal e Perugia, oggi sono in programma le restanti otto partite. Si parte alle 12.30 con Como-Palermo, una sfida importante per la zona playoff. Alle 15 il Bari, che non ha abbandonato il sogno della promozione diretta, attende il Cittadella, mentre il Genoa è di scena a Bolzano contro il Sudtirol. L'Ascoli attende il Pisa, il Parma va a Benevento, il Brescia ospita il Cosenza in una sfida salvezza ad alta tensione.



Alle 18 il Venezia cerca punti per allontanare definitivamente la zona pericolosa contro il Modena, chiude il lunedì il Frosinone, tra le mura amiche contro la Reggina, in un match che può portare alla promozione (in caso di successo e di mancata vittoria del Bari nel pomeriggio).