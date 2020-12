Dopo le partite della decima giornata, in scena nel weekend, è tornata subito in campo la, conin scena nella giornata di oggi. Ha apertoil derby lombardo tra nobili decadute dello Zini di Cremona, tra ladi Pierpaoloe ilche ha appenae si presenta con DanieleIl match tcon le reti di Pinato, Celar, Torregrossa e Dessena. Gara valida perdel campionato cadetto, fu rinviata il 25 ottobre scorso a causa ​del caso di positività dell'ultima ora nel gruppo squadra delle Rondinelle: i padroni di casa, reduci dalla prima vittoria in campionato, non riescono ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti non vincono da quattro partite e stanno lentamente sprofondando verso i bassifondi.chiude la sfida dello Stadio Anconetani, tra ildi Lucae l'del nuovo tecnico Delio, match rinviato il 7 novembre scorso per le tante positività degli ospiti e valido per: due squadre deluse e deludenti finora, con i toscani che non vincono da due gare e sono in piena zona playout e i marchigiani addirittura ultimi, dopo il ko nel derby con il Pescara.