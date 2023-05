È Parma-Brescia il match che chiuderà la 36giornata di Serie B. Giornata che ha visto la promozione matematica in Serie A del Genoa di Alberto Gilardino (dopo il Frosinone) e la retrocessione quasi certa del Benevento nella terza serie italiana. Proprio nelle zone basse della classifica è bagarre: coinvolta proprio la Leonessa di Gastaldello, che vuole vincere al Tardini per uscire dalla zona play-out. Non sono d'accordo i ducali, vogliosi di agganciare il Cagliari al quinto posto in vista dei play-off. Fischio d'inizio alle ore 16,15.