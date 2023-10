Dopo le gare di venerdì e di ieri, in attesa del Monday Night tra Palermo e Spezia, continua oggi con due partite la decima giornata di Serie B: apre alle 16.15 la disastrata Sampdoria di Andrea Pirlo, penultima a quota 4 punti e ferma a una vittoria in stagione, che riceve al Ferraris il Cosenza di Fabio Caserta, in piena zona playoff con tre vittorie nelle ultime quattro. Alle 18.30 in campo invece il Venezia di Paolo Vanoli, terza forza del campionato e reduce da due vittorie di fila, ospite sul difficile campo della Reggiana di Alessandro Nesta, altalenante finora con 8 punti conquistati.