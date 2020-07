Torna in campo la Serie B, con la 34esima giornata. Il turno si apre alle 18.45 con la sfida salvezza tra Cosenza e Perugia, in quella che è l'ultima spiaggia per i calabresi. Alle 21 vanno in scena nove partite: il Livorno, già retrocesso, sfida nel derby uno Spezia a caccia di punti promozione. Vuole difendere il secondo posto il Crotone (secondo), che attende il Pordenone (terzo), il Cittadella è di scena a Salerno, il Frosinone attende la Juve Stabia, attualmente in zona playout con l'Ascoli, che attende l'Empoli. Sfida salvezza tra Venezia e Pescara, punti importanti in palio tra Cremonese e Chievo.