Turno infrasettimanale per la Serie B, il 27esimo, che si apre con tre anticipi. In campo Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa. Riflettori puntati soprattutto sul derby calabrese con due squadre dagli obiettivi opposti. Vuole continuità il Palermo che affronta una Ternana in grosse ambasce societarie, mentre promette spettacolo la sfida tra emiliani e toscani, due delle squadre più attrezzate del campionato. Fischio d'inizio alle 20:30.