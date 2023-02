Prosegue la 26ª giornata di Serie B in questo sabato di grande calcio che vede protagonista il campionato cadetto. Dopo la prima sconfitta interna registrata dal Frosinone – 4-3 il successo del Parma ai suoi danni – e la vittoria del Pisa sul Perugia, le inseguitrici cercano di accorciare il largo vantaggio che la formazione ciociara ha accumulato nel corso di tutto il torneo. Ci proverà senz’altro il Bari, protagonista a Brescia, che tenterà l’assalto alla seconda posizione – valevole per la promozione diretta – occupata dal Genoa, che sarà invece in scena alle 16.15 contro la SPAL di Massimo Oddo.



Insieme ai pugliesi, anche il Sudtirol cerca l’aggancio al treno per la Serie A. La grande sorpresa di questa stagione se la vedrà con un Palermo voglioso di tornare al successo dopo il solo punto registrato negli ultimi due incontri.



La Reggina di Pippo Inzaghi è chiamata invece ad uscire da un pessimo periodo di risultati – 4 sconfitte consecutive e 0 punti nell’intero mese di febbraio – per tornare prepotentemente in corsa per il 2° posto. Il Modena non sarà un cliente facile, deciso a continuare la sua corsa verso la zona playoff.



Stesso discorso per il Cagliari di Claudio Ranieri, alla ricerca di 3 punti pesanti a Venezia. Chiudono il programma di oggi lo scontro salvezza tra Como e Cosenza ed il match tra Ternana e Cittadella.