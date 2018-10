Assemblea distraordinaria per la, dopo la decisione deldi aprire ai ripescaggi con un campionato cadetto a 22 squadre e non più a 19. Appuntamento alle 14, con i club che devono prendere una posizione e una decisione per il futuro. Nel frattempo, arriva un comunicato ufficiale della, una nota firmata dal segretario generale Francesco: "In queste ore sono circolate con riferimento alla decisione del Tar Lazio di ieri, alcune notizie assolutamente prive di fondamento e certamente fuorvianti che riguarderebbero una decisione della Lega Pro di sospendere tutte le gare della 9^ giornata del Campionato Serie C. Come detto ci tengo ad evidenziare che tale notizia è assolutamente falsa, la nostra Lega si limiterà ad attuare le decisioni che la FIGC assumerà.Qualora i tempi non consentissero una programmazione definitiva delle gare delle società che aspirano ad essere ripescate o riammesse in serie B, le stesse verranno rinviate".- Francesco Ghirelli, segretari generale della Lega Pro, parla a Radio Rai: “Chiedo a Mauro Balata che si fermi la Serie B. Le partite di C di ieri sera non si potevano disputare altrimenti poi si sarebbero dovute annullare: da un lato c'è la passione, dall'altro ci sono le regole da rispettare”



14.30 RICORSO - Tutti presenti all'Assemblea iniziata con 30 minuti di ritardo. La decisione sembra essere quella di fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR, con Lotito, Setti e Bonacini in prima fila, pronto a non fare alcun passo indietro: tutto ora è nelle mani della FIGC. Inoltre, c'è chi vuole chiedere i danni proprio alla FIGC in caso di format a 22 squadre. Inoltre, si prenderà una decisione sul bloccare o meno il campionato.

- Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana sono i club che ambiscono al ripescaggio.