andato in archivio la scorsa domenica con la prima storica vittoria nella categoria delnei confronti di un Pisa sempre più in crisi,e, ad eccezione del centravanti della formazione allenata da Bisoli, dalla prospettiva di ambire al ritorno in nerazzurro.- In concomitanza con le preoccupazioni diper un reparto offensivo che - complice il ritorno sin qui non esaltante di- è ancora alla ricerca dei suoi equilibri,in un momento storico di grandi ristrettezze economiche.: campione d'Italia con la Primavera di Chivu, protagonista all'ultimo Europeo Under 19 con la Nazionale e calatosi ora con una personalità importante in un campionato che non fa sconti a nessuno., coetaneo di Casadei ma per il quale è stato scelto un percorso di maturazione differente: l'apprendistato subito coi professionisti e in una campionato italiano, non lontano dalla casa madre.: l'esperienza formativa nella seconda divisione olandese al Volendam e il primo impatto non semplice con la cadetteria a Crotone - partenza da urlo con 6 reti nei primi 3 mesi seguita da una progressiva involuzione di pari passo col rendimento di una squadra poi mestamente retrocessa in C - hanno rafforzato mentalmente un attaccante che potrà essere pure elemento di spicco della nostra Under 21 nell' Europeo di categoria del 2023.e la concorrenza con un altro ragazzo estremamente promettente come Luca Moro non spaventa.. C'è un'Inter che segna a raffica in Serie B: Inzaghi, Marotta e Ausilio osservano con interesse.