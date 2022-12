Non c'è solo la Premier League in questo lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La Serie B ha in programma tutta la 19esima giornata, a partire dalla gara di cartello delle 12:30 tra Brescia (appena arrivato Aglietti in panchina) e Palermo, a metà classifica ma con una nobile tradizione anche in Serie A.



Alle 15 il grosso degli altri match: Benevento-Perugia, il nuovo Cagliari di Ranieri contro il Cosenza, Como-Cittadella, SPAL-Pisa, la sfida tra neopromosse Sudtirol e Modena e infine Venezia-Parma.



Alle 18 si scrive un pezzettino di storia: Frosinone-Ternana sarà la prima gara diretta non solo da un arbitro donna, ma sarà femminile tutta la terna: Maria Sole Ferrieri Caputi con Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti come assistenti. I ciociari capolista non vogliono fermarsi proprio il giorno dopo Natale.



Chiude alle 20:30 un'altra gara dai sapori storici, quella tra Bari e Genoa.