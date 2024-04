Serie B LIVE dalle 14: in campo Bari e Como

37 minuti fa



Dopo gli anticipi di ieri la 34a giornata di Serie B continua oggi con le altre 8 partite in programma. Il sabato di B si apre con quattro partite alle 14: occhio a Bari-Pisa e Brescia-Ternana, sfide tra squadre con obiettivi diversi tra chi sta lottando per i playoff e chi invece cerca punti per allontanarsi dalla zona pericolosa tra retrocessione e playout. Le altre quattro gare si giocheranno alle ore 16.15: da cerchiare in rosso Cremonese-Catanzaro, scontro diretto per salire in Serie A (probabilmente attraverso l'accesso ai playoff).