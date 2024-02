LIVE Serie B: alle 14 Cittadella-Parma, in campo anche Cremonese, Venezia e Palermo

Redazione CM

Prosegue la 24ª giornata di Serie B, aperta venerdì dal successo del Como sul Brescia, con otto incontri in programma in questo sabato.



Cinque partite si giocano alle 14. Il Parma capolista fa visita al Cittadella per consolidare la vetta, mentre la Cremonese cerca contro la Reggiana tre punti per rispondere al Como e riprendersi il secondo posto. Il Venezia prova a rialzarsi dopo il ko di Parma ed è impegnato in casa del Sudtirol, lo tallona il Palermo di scena sul campo della FeralpiSalò. Completa la sfida tra Modena e Cosenza.



Alle 16.15 altre tre gare: il Catanzaro cerca punti playoff contro l'Ascoli; sfida cruciale nella parte bassa della classifica tra Bari (15°, reduce da due sconfitte di fila) e Lecco (ultimo, ha perso le ultime quattro); Pisa e Sampdoria si affrontano da appaiate in classifica (27 punti).



Chiuderà il turno domenica Ternana-Spezia (ore 16.15).