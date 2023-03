Comincia la 28ª giornata di Serie B. Alle 14, allo stadio Arena Garibaldi, il Pisa va alla ricerca di punti fondamentali per la lotta alla zona playoff. I padroni di casa vogliono mettere il fiato sul collo a Sudtirol, Genoa e Bari, rilanciando le loro quotazioni verso la promozione diretta. Per farlo, dovranno superare il Palermo che, con un successo quest’oggi, si porterebbe a -1 proprio dal Pisa e dal 6° posto, entrando in piena lotta per i playoff.



Il programma prosegue alle 16.15 con il match tra Reggina e Parma, altra partita di fondamentale importanza per le zone nobili della classifica. Gli uomini di Inzaghi, dopo il successo contro il Modena, sono nuovamente caduti nel derby contro il Cosenza. Parma che, invece, dopo la vittoria contro la capolista Frosinone, è stato sconfitto dal Pisa.