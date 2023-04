In questa domenica che può regalare il terzo scudetto della storia al Napoli, va in scena anche la 35ª giornata di Serie B. Alle ore 16.15, due sfide affascinanti, a partire da Cagliari-Ternana, match fondamentale per i sardi per continuare il percorso verso la post season ed i playoff, mantenendo, al contempo, a debita distanza proprio la formazione ospite che, con un successo, tornerebbero di prepotenza in corsa per un posto tra le migliori 8 del campionato.



Allo stesso orario, grande sfida salvezza tra Spal e Perugia, chiamate a trovare un’affermazione allo stadio Paolo Mazza per continuare ad avere la possibilità di giocare i playout ed evitare la retrocessione in Serie C.