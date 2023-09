La sesta giornata del campionato di Serie B si completa quest’oggi con le ultime tre partite in programma, in attesa del ritorno in campo per il secondo turno infrasettimanale di questa stagione. Gran parte delle attenzioni sono rivolte al big match del “Tardini”, quando alle 16.15 la capolista Parma ha l’occasione di allungare la sua striscia positiva e allungare sul Venezia secondo, fermato sul pari dal Brescia. Partita da non sbagliare per la Samp di Pirlo, reduce da tre ko consecutivi in casa e che non vince dalla prima giornata contro la Ternana.



Alla stessa ora, prova a risollevarsi pure il Bari di Mignani, reduce da tre pareggi consecutivi e a caccia di un successo contro il neopromosso Catanzaro per irrompere in zona play-off; cerca riscatto invece la squadra dell’ex Vivarini dopo la netta sconfitta per mano del Parma nel turno precedente. Completa il quadro la sfida tra Cittadella e Como.