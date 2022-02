Il match da cerchiare in rosso è lo scontro diretto per i playoff tra Brescia e Ascoli, rispettivamente sesta con 44 punti e ottava a 39. La capolista Lecce, che non perde da sei partite di fila - nove in campionato - ospiterà il Cittadella a -4 dall'ultimo posto utile per il treno playoff. Completano questo mercoledì di B Benevento-Como e lo scontro salvezza Crotone-Cosenza.