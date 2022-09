La gara tra Cosenza e Como apre la 7a giornata di Serie B. Equilibrio perfetto per i padroni di casa, che nelle prime sei partite hanno vinto, pareggiato e perso 2 volte; dall'altra parte c'è attesa per il debutto di Moreno Longo scelto per rialzare una squadra penultima e che ha ancora quello 0 nella casella delle vittorie.