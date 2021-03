Continua la 30esima giornata di B, in programma sei partite. Non si giocherà Pordenone-Pisa, rinviata a data da destinarsi per i troppi casi Covid all'interno del gruppo neroverde,L'Empoli, contro l'Entella ultima della classe, cerca l'allungo in classifica,per rientrare nella corsa playoff.. Domani Reggina-Chievo e Salernitana-Brescia.