Giornata importante in Serie B, la terzultima della regular season. Dopo la promozione del Frosinone, oggi può festeggiare il Genoa che deve battere l'Ascoli in casa (ore 14) e sperare nel mancato successo del Bari a Modena (sfida in programma alle ore 14). Sfide calde sul fronte salvezza: alle 14 il Benevento, che ha l'acqua alla gola, gioca in casa del Cittadella, alla stessa ora il Cosenza ospita il Venezia, a caccia di punti playoff. Lo stesso obiettivo del Pisa, in casa contro il Frosinone, della Ternana, che ospita il Sudtirol, e della Reggina, che attende il Como. Alle 16.15 c'è Palermo-Spal.