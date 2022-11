Dopo una settimana di pausa, riparte subito la Serie B. Due partite in programma: grande attesa per il derby emiliano che andrà in scena alle 15 al Tardini fra Parma e Modena. La squadra allenata da Fabio Pecchia si trova al quarto posto in classifica con un rendimento molto differente tra le partite in casa e quelle fuori, dove sta facendo più fatica in questo inizio di stagione. Proprio in occasione del derby il Tardini torna a riassaporare le giocate di Man e Bernabé, entrambi al rientro nell'11 titolare, dopo essere subentrati due settimane fa contro il Cittadella. Il Modena invece si trova appena fuori dalla zona retrocessione e non vince da quattro partite.



A seguire, la sfida tra Pisa e Ternana. Quest'ultimi, dopo un grande avvio di stagione, sono reduci da una sconfitta e tre pareggi consecutivi. Il Pisa invece, sta piano piano risalendo in classifica con il ritorno sulla panchina di D'Angelo e arriva alla sfida con 8 partite di imbattibilità.