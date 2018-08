Il calendario, in un clima surreale, è stato sorteggiato ma c'è grande incertezza sul futuro. La Figc, come confessato dal presidente della Lega di B Balata, ha dato il suo ok, ma le squadre escluse,sono pronte a dare battaglia legale. Queste tutte le giornate.Ascoli-CosenzaBenevento-LecceCittadella-CrotoneCremonese-PescaraFoggia-CarpiHellas Verona-PadovaSalernitana-PalermoVenezia-Spezia​Brescia-PerugiaE' iniziato il sorteggio dei calendariTra dieci minuti circa il sorteggio dei calendari dovrebbe iniziare.La Serie B è sempre più nel caos. Come raccolto dal nostro inviato Alessandro De Felice in Lega Calcio a MilanoAl momento, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,I pochi club presenti sono in attesa. "Manca l'ok della Figc" ha dichiarato il presidente della Lega di B Mauro Balata.C'è grande attesa per il sorteggio dei calendari di Serie B. Sarà un campionato a 19 squadre: Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Lecce, Livorno, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia e Venezia.La giornata “tipo” sarà così composta:– 1 partita il venerdì alle ore 21:00 (diretta TV Rai Sport)– 3 partite il sabato alle ore 15:00 (DAZN)– 1 partita il sabato alle ore 18:00 (DAZN)– 2 partite la domenica alle ore 15:00 (DAZN)– 1 partita la domenica alle ore 21:00 (DAZN)– 1 partita il lunedì alle ore 21:00 (DAZN)