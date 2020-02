Il ribaltone con la Cremonese ha portato a quattro le vittorie consecutive dello Spezia, al momento la squadra più in forma di tutta la Serie B. Il ritmo altissimo di Italiano e i suoi, imbattuti dallo scorso novembre, hanno portato le Aquile in prima fila anche per il traguardo promozione. E ora che la squadra è terza, ma a 37 punti come il Crotone (secondo) e il Frosinone, la caccia è aperta anche in quota: sul tabellone il salto dello Spezia in A è offerto a 4,00, al terzo posto nella lista dei bookmaker (con il Benevento già fuori dai giochi) dopo il 2,50 del Frosinone e il 3,50 del Crotone. I liguri hanno invece staccato concorrenti più accreditate come Perugia (5,00) e Chievo (6,00); nel frattempo, le quote sorridono anche per la prossima giornata di campionato, per la quale la vittoria contro l'Ascoli vale 1,90 (contro il 4,25 dei bianconeri), secondo Agipronews.