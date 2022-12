La cura Cannavaro sta iniziando a dare i suoi frutti. Il Benevento, con le ultime due vittorie, si è tirato fuori dalla zona play-out e ora punta a un posto nei playoff distante attualmente solo due punti. Nella 18esima giornata di Serie B sfida in trasferta contro il Modena, appaiato a quota 21 ai giallorossi. Per gli esperti sarà sfida da tripla, con in vantaggio i padroni di casa a 2,53 contro il 2,98 del segno «2». Sale invece a 3,15 l’opzione pareggio. I cinque Goal consecutivi degli emiliani fanno prevalere in quota una partita con entrambe le squadre a segno, vista a 1,77, sul No Goal dato a 2,02. Occhi puntati su Francesco Forte, match winner dell’ultima trasferta del Benevento, proposto a 3,50, stessa quota del bomber di casa Diego Falcinelli.