"Sub iudice”, questa è la dicitura su Modena-Cagliari che compare nel referto del Giudice Sportivo pubblicato pochi minuti fa dalla Lega di Serie B in merito alla 23^ giornata di Serie B.



COSA E' SUCCESSO - Al minuto ’88’ a seguito del secondo cartellino giallo a Zappa il direttore di gara non ha estratto il rosso nei confronti del laterale del Cagliari. Una disattenzione che ha portato il club isolano a presentare ricorso circa la legittimità del match nonostante l’episodio fosse a suo sfavore. Molte polemiche anche nel primo tempo a causa dell'espulsione di Rog, che ha visto ribaltata una sanzione che doveva essere per l'avversario.